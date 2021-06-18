الكمارك: طفرة في حجم الواردات بعد تطبيق نظام الأتمتة

2021/06/18 | 19:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقعت هيئة الجمارك العامة، اليوم الجمعة، ارتفاع سقف الإيرادات، بعد تطبيق نظام الأتمتة إلى 50%.

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وقال مدير عام الهيئة صادق هويدي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس "(18 حزيران 2021): إنه "تم توقيع عقد الأتمتة مع الامم المتحدة سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني وتعظيم الايرادات وضمان سير العملية الجمركية بشكل شفاف ووضوح وتقليل حالات الفساد والهدر ومحاربة التهريب"، لافتا الى أنه "سيخلق كادرا عراقيا متطورا في ادارة أنظمة عالمية ويساعد العراق على الانضمام للمنظومات الاقتصادية العالمية كونه يستخدم نظما حديثة ويسرع في الانجاز وتبسيط الإجراءات وحماية الجمرك من الفساد والهدر العام".

وأضاف أن "الايرادات ستكون معلومة أثناء تطبيقه وسيحقق ما يقارب من 50%من الايرادات كون اغلب الدول حققت هذا الرقم بعد تطبيقه كحد أدنى".

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