الجمارك: نظام الأتمتة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50%

2021/06/18 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت هيأة الجمارك العامة، اليوم الجمعة، أن نظام الأتمتة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50%. وقال مدير عام الهيأة صادق هويدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "توقيع عقد الاتمتة مع الامم المتحدة سيكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني وتعظيم الايرادات وضمان سير العملية الجمركية بشكل شفاف ووضوح وتقليل حالات الفساد والهدر ومحاربة التهريب"، لافتا الى أنه "سيخلق كادرا عراقيا متطورا في ادارة أنظمة عالمية ويساعد العراق على الانضمام للمنظومات الاقتصادية العالمية كونه يستخدم نظما حديثة ويسرع في الانجاز وتبسيط الإجراءات وحماية الجمرك من الفساد والهدر العام".وأضاف أن "الايرادات ستكون معلومة أثناء تطبيقه وسيحقق ما يقارب من 50%من الايرادات كون اغلب الدول حققت هذا الرقم بعد تطبيقه كحد أدنى".ووقع وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق، عقد نظام الأتمتة الجمركية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

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