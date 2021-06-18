بالفيديو.. الفياض: لا يمكن لأي دولة اقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد

2021/06/18 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لأي

دولة اقامة تعاون مع العراق في أي مجال،

وهي تسمي الحشد "ميليشيا".

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