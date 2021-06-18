الكاظمي يصدر توجيهاً يتعلق بعائلة الشاعرة لميعة عباس عمارة

2021/06/18 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بالتواصل مع عائلة الشاعرة لميعة عباس عمارة، وتقديم اي دعم او تسهيلات مطلوبة، ووفق رغبتهم.

وقال الكاظمي في بيان صحفي، “ننعى الى شعبنا العراقي رحيل الشاعرة العراقية الكبيرة لميعة عباس عمارة.



وبهذا الرحيل المؤلم، تكون نخلة عراقية باسقة قد غادرت دنيانا لكنها تركت ظلالاً وارفة من بديع الشعر، وإسهاما لا ينسى في الثقافة العراقية ستذكره الأجيال المتعاقبة بفخر واعتزاز وتبجيل”.

وأضاف الكاظمي، “كانت السيدة لميعة عباس عمارة قمّة شاهقة من قمم الشعر العراقي المعاصر، ومنجزاً يفتخر به العراق والشعب العراقي من بين عناوينه الثقافية الخالدة، التي شيّدت مكانة العراق البارزة في الثقافة العربية وموروثها الثر”، موجهاً “بالتواصل مع عائلة الفقيدة وتقديم اي دعم او تسهيلات مطلوبة، ووفق رغبتهم”.

وختم الكاظمي، بالقول “الذكر الطيب للفقيدة، والصبر الجميل لأهلها ومحبيها وعائلتها التي نحسبها بحجم العراق بكل أطيافه وتنوع ثقافاته”.

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