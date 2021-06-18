أشياء لا تموت - مظهر محمد صالح

2021/06/18 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح اشياء لا تموت!د.



مظهر محمد صالحيستطع الغروب في مساء ربيع أوائل سبعينيات القرن الماضي ان يضعني في قبضة الظلام او الاستسلام لعصف الرياح قبل ان استقبل ذلك الرجل الغريب القادم الممتليْ والمتوسط القامة بعد ان فقد دربه وهو يبحث عن منزل سيدة شاعرة في اخدود سكني من بغداد يلفه الهدوء وتحيطه السكينة ولا يعلوها الا صوت رؤوس النخيل العالية التي تداعبها الرياح والتي تتسلل الى نوافذ المنازل دون استئذان ......





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