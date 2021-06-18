بعد نجاته من الموت.. إريكسن يغادر المستشفى

2021/06/18 | 19:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ غادر النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، اليوم الجمعة، المستشفى بعد تعافيه من الإصابة.وتعرض إريكسن صاحب الـ29 عامًا لسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك وفنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا “يورو 2020” السبت الماضي، أجبرته على الدخول إلى المستشفى وزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب.ووفقًا لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إريكسن أجرى […]

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