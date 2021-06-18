2021/06/18 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ متابعة/ المركز الخبري الوطني غادر النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، اليوم الجمعة، المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة، عقب إصابته بنوبة قلبية في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا ضمن منافسات بطولة يورو 2020.وأصيب إريكسن البالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجم الدنماركي “اريكسن” يغادر المستشفى المركز الخبري الوطني.

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