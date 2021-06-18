2021/06/18 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتقد مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، تقريرا طبيا لاحدى المؤسسات الصحية في البلاد.وقال الحجامي في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الالتزام بالضوابط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسب الضوابط ام حسب الظوابط..



مدير صحة الكرخ يعلق على تقرير طبي المركز الخبري الوطني.

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