قتل زوجته أمام رضيعهما خنقا وكشفته ساعتها الذكية

2021/06/18 | 19:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت الشرطة اليونانية، إن رجلا، ادعى أن لصوصا اقتحموا منزله وقتلوا زوجته البريطانية أمام رضيعهما، اعترف بأنه القاتل بعد شهر من إبلاغه عن الهجوم في ضاحية بالعاصمة أثينا.



حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل.

فعندما قتلت كارولين البالغة من العمر 20 عاما خنقا حتى الموت أمام ابنتها البالغة من العمر 11 شهرا في منزلهم بالقرب من أثينا في 11 مايو (تشرين الثاني).



أخبر زوجها ناجنوستوبولوس الشرطة أنه تم تقييده من قبل ثلاثة لصوص اقتحموا منزلهم، وخنقوا زوجته، ثم سرقوا 10 آلاف جنيه إسترليني.

أعترف ناجنوستوبولوس بأنه القاتل، بعدما واجهه المحققون ببيانات بيومترية من ساعة كارولين والتي بالإمكان أن تحدد اللحظات الأخيرة التي توقف فيها قلبها عن النبض، والتي يعتقد الضباط أنها تختلف عن روايته للأحداث، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

تقول الشرطة أيضا إن الزوجين كانا يتشاجران في الساعات التي سبقت وفاتها، مع تبادل رسائل نصية باللغة الإنجليزية.

واعتقلت الشرطة رجلا أواخر الشهر الماضي، له تاريخ في عمليات السطو العنيفة حاول مغادرة البلاد بجواز سفر مزور، لكنهم فشلوا في ربطه بالجريمة.

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