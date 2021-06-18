تحذير من موجة جديدة لكورونا في العراق

2021/06/18 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مدير قسم الصحة العامة في ديالى نبيل فاضل الحذاف، اليوم الجمعة، من قدوم موجة جديدة لجائحة كورونا في العراق.

وقال الحذاف في بيان صحفي، إنه “من خلال التنبؤات الوبائية نتوقع قدوم موجة جديدة من كورونا على مستوى العالم والعراق خلال نهاية هذا الشهر والشهر المقبل”.

وشدد على ضرورة، التوجه “لأخذ اللقاح المتوفر حاليا في المؤسسات الصحية فهو الوقاية الأساسية من المرض في ظل تحركات الوباء ووضع المجتمعات بضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

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