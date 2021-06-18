شرطة نينوى تنفي عودة نساء مرتبطات بداعش لمخيم الجدعة والاصلاحي

2021/06/18 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد قائد شرطة نينوى اللواء ليث خليل خضر، اليوم الجمعة، أن الحدود مع سوريا مؤمنة، ولا إمكانية لدى الإرهابيين بالتسلل من خلالها، فيما نفى عودة نساء مرتبطات بداعش لمخيم الجدعة أو […]

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