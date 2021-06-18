الكاظمي: الشاعرة لميعة عباس نخلة عراقية باسقة ومن قمم الشعر المعاصر

2021/06/18 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيسُ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رحيلَ الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة.

ووجه الكاظمي بالتواصل ِ مع عائلةِ الراحلة لميعة عباس وتقديم ِ الدعم والتسهيلات على وفق ِ رغبتهم مشيرا الى أن الراحلة نخلة ٌ عراقية ٌ باسقة ومن وقمم ِ الشعر العراقي المعاصر ومُنجَزٌ يَفتخر به العراقُ وشعبُه تركت ظلالا وارفة ً من الشعر وإسهاما لا يُنسى في الثقافةِ ستَذكره الأجيالُ المتعاقبة بفخر ٍ واعتزاز كأحدِ عناوين العراق الخالدة لافتا الى أن عائلة َ ومحبي الراحلة بحجم ِ العراق بكل اطيافِه وتنوع ِ ثقافاته.

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