2021/06/18 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن تشويه سمعة الامن في المحافظة، بعد اعتداء اشخاص من محافظة واسط على اخرين في الانبار. وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الانبار توضح بشأن “تشويه” سمعة الامن في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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