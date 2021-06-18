الامم المتحدة تنعى وفاة الشاعرة الرائدة لميعة عباس

2021/06/18 | 20:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" يوم الجمعة، رحيل الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة.

وذكرت البعثة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " ودع العراقيون اليوم إحدي أيقوناتهم الشعرية برحيل الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة".

واضافت: رحيلها اليوم يأتي - كما وصفه فخامة الرئيس برهم صالح - بعد "أكثر من خمسة عقود من صناعة الجمال". تعازينا لعائلة وأصدقاء الفقيدة ولكافة الشعب العراقي.

PUKmedia عن يونامي

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