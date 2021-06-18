2021/06/18 | 20:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن التوزيع غير العادل للقاحات كورونا يزيد فرص تحور الفيروس.وحذر تادروس أدهانوم، على هامش مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، اليوم الجمعة، من التراخي في تدابير الصحة العامة، بالإضافة إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: التوزيع غير العادل للقاحات يزيد فرص تحور كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: التوزيع غير العادل للقاحات يزيد فرص تحور كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).