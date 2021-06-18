الجمارك العراقية: نظام الرقمنة سيرتفع بالإيرادات 50%

2021/06/18 | 20:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت هيئة الجمارك العامة في دولة العراق، اليوم الجمعة، أن نظام الرقمنة سيرفع سقف الإيرادات إلى 50 بالمائة.وقال مدير عام الهيأة صادق هويدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "توقيع عقد الأتمتة مع الأمم المتحدة سيكون له انعكاس ايجابي على …

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