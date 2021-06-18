’القرد الشقاوة’ في ذي قار: ’خطف’ قطة وأزعج الأهالي (فيديو)

2021/06/18 | 20:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر المتنبئ الجوي صادق عظية، الجمعة، مقطعاً طريفاً لقرد هارب من صاحبه ويتجول في حدائق المنازل بمحافظة ذي قار.

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وبحسب المقطع الذي تابعه "ناس" (18 حزيران 2021)، يظهر القرد وهو جالس على نخلة في احدى الحدائق ويمسك بيده قطة ويقوم بقطف التمر بيده الأخرى".

وكتب عطية في تعليقه على الحادثة: " هذا قرد مهزوم في محافظة ذي قار، في منطقة الادارة المحلية يتجول في حدائق بيوت الاهالي من بيت الى بيت..



وبطريقه خطف بزون".

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