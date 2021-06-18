2021/06/18 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن العنف والحرب ليسا طريقاً للوُصُول إلى الأهداف.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين دعا خلال لقائه وزير خارجيّة أذربيجان جيحون بيراموف على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ لطرفي النزاع (آذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان إلى المُفاوَضات، واعتماد الحُلُول السياسيّة في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استناداً إلى مبادئ القانون الدوليّ، والقرارات الدوليّة".وأكد حسين وفقا للبيان: "تمنياتنا لطرفي النزاع الرُّجُوع إلى طاولة المُفاوَضات"، مُضِيفاً أن "من تجاربنا السابقة، ونتيجة لتعرّض المنطقة إلى حُرُوب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا فإنّنا لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف".من جانبه وزير الخارجيّة الأذربيجاني أطلع حسين على صورة الأزمة بين البلدين، والجُذُور التاريخيّة للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة: لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة: لا نرى في العنف والحرب طريقاً للوُصُول إلى الأهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).