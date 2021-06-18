بينهم امرأة.. ثلاثة قتلى في نزاع عشائري

2021/06/18 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في دائرة صحة ميسان، اليوم

الجمعة، بتسلم دائرة الطب العدلي في

المحافظة ثلاث جثث لقتلى في نزاع

عشائري.

وقال المصدر، أن الجثث كانت لرجلين

وامرأة لقوا مصرعهم في نزاع عشائري طاحن

في قضاء المجر ج

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