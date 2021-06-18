2021/06/18 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اشترى جامع مقتنيات أوروبي نسخة من لوحة “الموناليزا” لليوناردو دافنشي تعود للقرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 مليون دولار)، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من اللوحة الشهيرة.تُعرف باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في واقعة غير مسبوقة..



نسخة مقلدة من “الموناليزا” تباع بملايين الدولارات المركز الخبري الوطني.

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