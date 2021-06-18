عمليات البصرة تحرر مختطفة 'انبارية'

2021/06/18 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطفة من محافظة الانبار.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بوجود حالة خطف إحدى البنات من سكنة محافظة الأنبار قضاء الفلوجة، تم نقلها من قبل الخاطفين إلى محافظة البصرة قضاء الهارثة".

وأضافت، أنه "بعد التأكد من المعلومات الاستخبارية بوصول المختطفة إلى قضاء الهارثة تم تشكيل قوة من لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة القوة التي تمكنت من مداهمة المكان وتحرير المختطفة".وأشارت إلى "تحويل المختطفة إلى الجهات المختصة لإكمال أوراق التحقيق واعادتها إلى عائلتها".

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