2021/06/18 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرة للحلي عن الصحافة العراقية بغداد – ياسين ياس ينظم منتدى الصيد الثقافي بنادي الصيد العراقي محاضرته الثقافية الإسبوعية الثالثة لشهر حزيران الجاري في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، ويقدمها الإعلآمي الرائد زيد الحلي لمناسبة الذكرى السنوية 152 لتأسيس الصحافة العراقية، وبعنـــــــــوان (الصحافة العراقية تأريخ ممتد مع الأفق من – جورنال العراق – […]

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