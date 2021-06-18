2021/06/18 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج (كلام الناس) يتجوّل في عالم السحرة والروحانيين مقابر قديمة تضم طلاسم وتعويذات وقصاصات بكلام مبهم بغداد – سعدون الجابري أستفحلت ظاهرة السحر وفتاح الفال والروحانيين والمعالجين بين عوائلنا العراقية ، هناك مافيات من السحرة وضحاياهم نساء ورجال ومنهم سياسيين .. هؤلاء يمارسون أعمال السحر والشعوذه في المقابر، لغرض دفن أعمال السحر بين ثنايا القبور […]

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