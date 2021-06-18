2021/06/18 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون الموصل تنظم معرضاً للملصق الإرشادي الموصل – الزمان نظمت كلية الفنون الجميلة في جامعة الموصل معرضها الاول للملصق الارشادي الوطني في اروقة الكلية الاربعاء الماضي ، افتتحه مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون العلمية منير سالم طه بحضور عميد الكلية نشأت مبارك صليوا وعدد من اساتذة الكلية وطلابها.وتناولت لوحات الملصقات الارشادية مواضيع توعوية وارشادية […]

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