الطاقة النيابية تشيد بدور قوباد طالباني

2021/06/18 | 20:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الطاقة النيابية عن توصل بغداد واربيل الى اتفاقات نهائية بشأن الملفات العالقة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية " واع" عن عضو اللجنة امجد العقابي قوله: ان "الزيارات التي قام بها وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني الى بغداد افضت الى التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات".

واضاف: ان "التفاهمات لا تقتصر فقط على بنود الموازنة بل شملت ايضا ملفات الطاقة وديوان الرقابة والالتزامات المترتبة على اقليم كردستان"، مشيرا الى أن "هذه التفاهمات ستطوي صفحة الخلافات التي نشهدها مع كل عام في ملف قانون الموازنة".

وبين، ان "رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني تعهد خلال مباحثاته في بغداد التزام اقليم كردستان، بالالتزامات المترتبة عليه"، مبيناً أن "التفاهمات منحت ديوان الرقابة المالية الاتحادي حضوره على مؤسسات الاقليم وكذلك إشرافه على منافذ كردستان".

PUKmedia عن واع

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