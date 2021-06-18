بعد توضيح شرطة الأنبار بشأن ’الدكة العشائرية’.. نجل الفهداوي يوضح يصدر توضيحاً

2021/06/18 | 20:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدر نجل المواطن نواف الفهداوي، الذي تعرض منزله إلى اطلاق نار من قبل شخص يسكن محافظة واسط، بسبب خلافات مالية، بياناً بشأن ملابسات ما حصل.

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وبحسب توضيح اصدره نجل الفهداوي، تلقى "ناس" نسخة منه (18 حزيران 2021)، ان "ما جرى اليوم في دار والدي الحاج نواف هفي صالح الفهداوي من اعتداء ورمي اطلاقات نارية على دارنا من قبل المدعو حيدر خلف عبدالحسين العبودي الذي يدعي بأنه يطلب والدي مبلغ من المال عن مشروع نفذه في محافظة الكوت وكل هذا الأمر عار عن الصحة ولا يوجد هكذا امر لكون والدي لم يعمل في الكوت اطلاقا وإن كانت المدرسة أخذت عن طريق شركة والدي المعروفة بأسم شركة ثمار الجود لكن المقاول الذي اخذ هذا المشروع هو ابن خال والدي حميد خضير جاسم وليس والدي".

وأضاف، "علما عقدت عدة جلسات في دارنا وكذلك في مضيف الشيخ خميس عبدالكريم شيخ قبيلة البوفهد وانتهى الامر بأنهم لا حق لهم".

وتابع، "وانتهى الامر على هذا الحال لكن اليوم في الساعة الحادية عشر فوجئنا بالتهديد ورمي اطلاقات نارية على دارنا وما هي الا تسليب بطريقه ما يسمى الدكة العشائرية".

واختتم توضيحه بالقول، "هذه هي الحقيقة كما هي وليس كما يدعي بأن ديون له في ذمة والدي والله على ما أقول شهيد".

وقبل ذلك، أوضحت شرطة محافظة الأنبار، تفاصيل التهديد فيما طالبت باستقاء الأخبار من مصادرها.

وقالت شرطة الأنبار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 حزيران 2021) إنه "بناء على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تشويه سمعة الامن في المحافظة وأن ملخص الموضوع بأن هنالك مستحقات ماليه بين شخص من أهالي الكوت المدعوا (حيدر خلف عبدالحسين) وبين شخص من محافظة الانبار منطقة حصيبة الشرقيه المدعوا (وارث نواف هفي) وهم اصدقاء وشركاء في عمل معين وبينهم زيارات متكرره سابقا في محافظة الانبار ومحافظة واسط ويبدو ان هذه الشراكه قد تحولت الى خلاف في مابينهم بسبب استحقاقات ماليه".

وأضاف الشرطة أنه "هذا اليوم حضر المدعوا (حيدر خلف) ومعه شخص اخر الى منطقة حصيبة الشرقيه ودخلوا المنطقه ودار المواطن بصوره اعتياديه واثناء الحديث بينهم وتصفية الحسابات الماليه تحول الموضوع الى شجار في ما بينهم علما بان المواطن من اهالي واسط ومعه الشخص الاخر كان احدهم يحمل مسدس شخصي وقام برمي عيارات ناريه عدد ٢ باتجاه دار المواطن اعلاه وغادر المنطقه بعد ان ترك ظرف بداخله ورقه يطالبه وينذره بتسديد ما بذمته على الفور تم تعميم نداء على السيطرات الا انه يبدوا انهم سلكوا طرق جانبيه وخرجوا من المنطقه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه وسيتم جلب عائدية العجله ومعرفة الاسماء الكامله وتدوين اقوال المشتكي بغية اصدار امر قبض بحقهم وجلبهم الى التحقيق واحالتهم الى القضاء".

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