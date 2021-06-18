2021/06/18 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة قرعة الدور الثالث للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، في الأول من يوليو/تموز المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن طريق الفيديو، وذلك في إجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم الثاني من سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لكأس العالم، على أن تختتم المنافسات في 29 مارس من العام المقبل.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لهذا الدور وعددها 12 منتخبا إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبين الذين يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.

وتأهلت منتخبات سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية إلى الدور النهائي من التصفيات، وتأهلت إلى جانبها أفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، وهي العراق والصين وعمان وفيتنام ولبنان.

أما قطر فقد تصدرت المجموعة الخامسة، علماً أنها تأهلت تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم بصفتها البلد المضيف، ولن تشارك في الدور التالي من الدور الحاسم.

واوضح الاسيوي نظام القرعة حيث سيتم توزيع المنتخبات على ستة مستويات وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بمنتخبات آسيا المنشور اليوم الجمعة، وقد جاء التصنيف كالتالي:

المستوى الأول: الفريقين 1-2 في التصنيف

المستوى الثاني: الفريقين 3-4 في التصنيف

المستوى الثالث: الفريقين 5-6 في التصنيف

المستوى الرابع: الفريقين 7-8 في التصنيف

المستوى الخامس: الفريقين 9-10 في التصنيف

المستوى السادس: الفريقين 11-12 في التصنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يكشف عن موعد قرعة الدور الحاسم للمونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يكشف عن موعد قرعة الدور الحاسم للمونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).