2021/06/18 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن قرار الدخول الشامل للصفوف المنتهية متروك لهيأة الرأي في الوزارة.وأكد وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح خاص للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تترك قرار “الدخول الشامل” لهذه الجهة المركز الخبري الوطني.

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