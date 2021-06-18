ايران: تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل

2021/06/18 | 21:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

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