2021/06/18 | 21:08 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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