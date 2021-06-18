نافذة بيع العملة الأجنبية: ثانيا - أحمد إبريهي علي

2021/06/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_إبريهي_علي أعزائي، بعد النشر وإعادة القراءة وجدت من الواجب تصحيح أخطاء طباعية.



اعتذر لكم جميعا،، وأعيد نشرها مصححة ، وقد أضفت شروحات، هنا وهناك ، أراها مهمة للغرض الذي دعاني لكتابة المقال.



وقد أعلمني أحد الزملاء أن الإلتباس في إستخدام المفردات موجود، بل وصل الأمر إلى عدم إتفاق حول هوية نظام سعر الصرف في العراق، وأسفاه.



واملي، مرة أخرى، أن نتفق على معرفة ما يجري.



لأن الإصل لدينا أشياء، موضوعات ، عمليات، نراها ......





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