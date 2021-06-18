قائممقام الرمادي: لا يوجد شح بمياه الشرب في المدينة

2021/06/18 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي نفى قائممقام الرمادي، إبراهيم العوسج، اليوم الجمعة، توقف مشاريع المياه في المدينة، وفيما أكد عدم وجود أي شح في مياه الشرب، كشف عن وجود أربعة مشاريع جديدة ستنفذ في أطراف الرمادي.وقال العوسج، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد مشاريع مياه متوقفة داخل مدينة الرمادي، وكل المشاريع تعمل بشكل طبيعي جدا"، مؤكداً أنه "لم يحدث أي توقف في المشاريع".وأضاف، أنه "بحسب تقرير هيأة النزاهة، لم تؤشر إلى الآن أية حالة فساد في مشاريع الماء او المشاريع الأخرى بالمدينة"، لافتاً إلى أن "المشاريع تسير بشكل جيد جدا".وأشار إلى أن "مدينة الرمادي هي المدينة الأفضل على مستوى العراق في كمية تجهيز المياه ونوعيتها، وإلى الآن توجد (4) مشاريع تعمل بشكل مستمر"، منوهاً عن "وجود (4) مشاريع جديدة في هذا العام، لمناطق خاصة في اطراف المدينة". وأكد، أنه "خلال الاشهر القادمة سيتم الانتهاء من المشاريع التي هي قيد الانجاز وبعدها ستتم المباشرة ايضا ًبمشاريع اخرى جديدة"، موضحاً أنه "لا يوجد في الرمادي أي شح في مياه الشرب وجميع المناطق مخدومة".

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