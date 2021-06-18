روسيا تطور اختبارا للكشف عن 4 نسخ متحورة من فيروس كورونا

2021/06/18 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لبحوث الطب والبيولوجيا، اليوم الجمعة، أن خبراءها طوروا اختبارا للكشف عن النسخ المتحورة الأربع الأكثر انتشارا من فيروس كورونا.وأشار نائب المدير العام للوكالة غيرمان شيبولين إلى […]

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