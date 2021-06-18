الاقتصاد النيابية توشر أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2021/06/18 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى قوانين مهمة أخرى.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري […]

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