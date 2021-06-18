ايران: ترجيحات بتمدد عملية التصويت حتى الثانية من منتصف الليل

2021/06/18 | 21:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجح الناطق باسم الداخلية الايرانية، اليوم الجمعة، تمديد عملية التصويت حتى الثانية من منتصف الليل.وقال الناطق باسم الداخلية الايرانية، “اذا استمر الحال على ما هو عليه الان سنمدد عملية التصويت حتى الثانية من منتصف الليل”.

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