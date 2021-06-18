شمخاني يحثّ جميع القوى السياسية على دعم الرئيس المنتخب

2021/06/18 | 21:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حثّ أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني جميع القوى والاحزاب السياسية في البلاد على دعم الرئيس المنتخب.وأثنى شمخاني، في تصريحه على هامش مشاركته في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة، على جميع الشخصيات التي شاركت في الانتخابات وفق شعورها بالمسؤوليات الملقاة على عواتقها.وعدّ أية خطوة ترمي لزيادة الحضور والمشاركة الشعبية في الانتخابات […]

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