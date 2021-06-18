ظريف: اعتذر للشعب عن اي قصور

2021/06/18 | 21:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادلى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة.

وادلى ظريف الذي يتواجد حاليا في تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

وقال ظريف في تصريح صحفي عقب الادلاء بصوته في الانتخابات : حق تقرير المصير هو من اهم الحقوق التي نالها الشعب الايراني بثورته، والنظام الجمهوري هو احد اهم انجازات ثورتنا، واذا كنا نشعر بعدم ارتياح او كانت لدينا مشكلة او نقص ما فانا بدوري اعتذر للشعب عن اي قصور، ومن الضروري ان تكون لنا مشاركة في تقرير مصيرنا.

وأضاف ظریف: أي شخص يتم انتخابه من قبل الشعب سيكون محترم لدى الجميع وسيكون ناجحا ايضا ان شاء الله.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (2:30 ت غ) اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وتستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل.

PUKmedia عن وكالة انباء فارس

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