"الفيدرالي" والدولار يدفعان الذهب لتسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس 2020

2021/06/18 | 21:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: فقد الذهب خلال تعاملات الأسبوع الجاري ما يقرب من 111 دولار، مسجلاً أدنى مستوى في 7 أسابيع، بضغط اجتماع السياسة النقدية في الولايات المتحدة و أداء الدولار الجيد أمام العملات الرئيسية.وأنهت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس …

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