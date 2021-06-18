2021/06/18 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

364 مشاهدة

توقع مدير قسم الصحة العامة في ديالى، نبيل فاضل الحذاف، الجمعة، قدوم موجة جديدة من كورونا خلال نهاية هذا الشهر والشهر القادم.

وقال الحذاف، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (18 حزيران 2021)، انه "من خلال التنبؤات الوبائية نتوقع قدوم موجة جديدة من كورونا على مستوى العالم والعراق واكيد ديالى العزيزة خلال نهاية هذا الشهر والشهر القادم والله اعلم".

وأضاف، "لذلك ننصح الجميع بالتوجه لأخذ اللقاح المتوفر حاليا في المؤسسات الصحية فهو الوقاية الأساسية من المرض في ظل تحركات الوباء ووضع المجتمعات بضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية وقانا الله وإياكم شر المرض".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ️الموقف الوبائي، إن عدد الإصابات المسجلة بلغ 5068 حالة، إلى جانب 23 حالة وفاة.

وتماثل 3863 مصابا للشفاء، فيما وصل مجموع الذين تلقوا اللقاح 763954 شخصا.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن إلى 1279697 حالة بينها 1192285 شفاء و16834 وفاة.

ويرقد 70578 مصابا في المستشفى لتلقي العلاج بينهم 496 في العناية المركزة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تحذير من قدوم موجة جديدة لكورونا في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: تحذير من قدوم موجة جديدة لكورونا في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).