تقرير: واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون 6 أسابيع

2021/06/18 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترغب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وضع اللمسات الأخيرة على عودة طهران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 في الأسابيع الستة المتبقية قبل تنصيب رئيس إيراني جديد، وفق ما قال مسؤول أميركي لموقع "أكسييوس".

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