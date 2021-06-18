النجف.. رفض رسمي لاستقالة يمامة الأعسم

2021/06/18 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفض محافظ النجف لؤي الياسري، طلب إعفاء المهندسة يمامة الاعسم من إدارة بلدية الكوفة.

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وذكر بيان صدر عن المحافظة تلقى "ناس" نسخة منه (18 حزيران 2021) إن "المحافظ يوجه الدوائر الامنية والخدمية لدعم الاعسم في تنفيذ قراراتها للنهوض بالخدمات وتطبيق القانون".

وأضاف، أنه "رفض محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري طلب المهندسة يمامة الاعسم بالاعفاء من مهمة ادارة مديرية بلدية الكوفة ويشيد بجهودها الكبيرة ويوجه لها كتاب شكر وتقدير لجهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير واقع الخدمات في قضاء الكوفة ويخولها صلاحيات خدمية اوسع".

وتابع، أن "المحافظ وجه في الوقت نفسه الاقسام الامنية والخدمية كافة وقائم مقام الكوفة ودوائر البيئة والبيطرة والمرور في القضاء بمساندة اعمال بلدية الكوفة، فضلا عن توجيه قانونية البلديات والمحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يعرقل عمل بلدية الكوفة".

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