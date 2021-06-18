إيران تعلن تمديد فترة الاقتراع

2021/06/18 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، مساء اليوم الجمعة، عن تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات لغاية الساعة الثانية عشرة مساء بالتوقيت المحلي الايراني.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه “وفقا للتنسيقات الحاصلة مع وزارة الداخلية فقد تم تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة الثانية عشرة مساء”.

وكانت لجنة الانتخابات في البلاد قد اعلنت قبل ذلك عن تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة العاشرة مساء.

وكانت الانتخابات قد انطلقت صباح اليوم الجمعة 18 حزيران /يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

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