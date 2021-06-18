كرواتيا تؤجل تأهل التشيك في يورو 2020

2021/06/18 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل المنتخب الكرواتي مع نظيره التشيكي 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وتقدم المنتخب التشيكي في الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه باتريك تشيك من ضربة جزاء، قبل أن يدرك إيفان برسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 57.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة، فيما حصد المنتخب الكرواتي النقطة الأولى في البطولة محتلا المركز الثالث.

وكان المنتخب التشيكي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على اسكتلندا، فيما خسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي صفر / 1.

وتختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمواجهة منتظرة تجمع ما بين إنجلترا واسكتلندا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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