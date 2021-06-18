كاردشيان تتحدث عن طليقها في برنامج على الهواء!

2021/06/18 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، أنها ستظل دوما من أشد المعجبين بطليقها مغني الراب كاني وست على الرغم من انهيار زواجهما، وجاء هذا الاعتراف خلال عرض تلفزيوني على الهواء، أمس […]

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