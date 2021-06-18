لجنة نيابية بالعراق توضح أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2021/06/18 | 22:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق أسباب تأخر حسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمن القوانين …

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