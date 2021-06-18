هولندا ترفع جميع قيود كورونا

2021/06/18 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي، اليوم الجمعة، أن بلاده سترفع جميع قيود جائحة كورونا اعتبارا من الـ26 من يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.وقال: “تخطو هولندا […]

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