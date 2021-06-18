2021/06/18 | 22:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رفض محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، طلب إعفاء المهندسة يمامة الاعسم من إدارة بلدية الكوفة. وذكرت المحافظة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المحافظ يوجه الدوائر الامنية والخدمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري يرفض اعفاء “يمامة الاعسم” من ادارة بلدية الكوفة المركز الخبري الوطني.

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