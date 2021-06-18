2021/06/18 | 22:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة نقيب في جهاز مكافحة الفساد بمحافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.

وقال نقيب الشرطة ماجد حميد إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا صباح الجمعة النقيب محمد الشموسي قرب منزله في مدينة العمارة مركز المحافظة".

وأضاف: "النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة، لملاحقة متهمين بالفساد، والذي كلف العراق 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد".

والشموسي هو الضابط الثاني الذي يتم اغتياله خلال أقل من أسبوعين، حيث اغتيل ضابط رفيع في المخابرات العراقية بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد مطلع الشهر الجاري.

PUKmedia عن وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ضابط في جهاز مكافحة الفساد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال ضابط في جهاز مكافحة الفساد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).