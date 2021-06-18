السلطة الفلسطينية تلغي اتفاقا مع إسرائيل حول لقاحات فايزر

2021/06/18 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت السلطة الفلسطينية، الجمعة، اتفاقا مع إسرائيل لتسلم مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات "غير مطابقة للمواصفات".

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