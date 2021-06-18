'حاسبة المطلوبين' تكشف عن متهم بالإرهاب شرقي بغداد

2021/06/18 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق قضايا الإرهاب شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "أثناء الممارسات الأمنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة الشعب، ألقت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من خلال استخدام حاسبة المطلوبين والتأكد من الأشخاص المشتبه بهم، والتأكد على تفعيل الحس الامني لدى منتسبي السيطرات".

وأضافت، أنه "تم تسليم المتهم الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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