تغريدة جديدة من مقتدى الصدر بعنوان: هل نتعظ؟

2021/06/18 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تطرق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى استمرار تفشي وباء كورونا، والأسباب التي قد توقف هذا التفشي.

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