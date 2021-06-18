2021/06/18 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - ناس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة من مقتدى الصدر بعنوان: هل نتعظ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تطرق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى استمرار تفشي وباء كورونا، والأسباب التي قد توقف هذا التفشي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغريدة جديدة من مقتدى الصدر بعنوان: هل نتعظ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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